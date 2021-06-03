شكرا لمتابعة خبر عن "أمير حائل" يوجّه بدراسة طريق جبة ووضع حلول عاجلة للإبل السائبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وجه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة حائل بتشكيل لجنة من فرع وزارة النقل بمنطقة حائل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.

وجاء ذلك لدراسة مشكلة طريق حائل- جبة، وضرورة وضع الحلول العاجلة للعمل على الحد من الحوادث والمحافظة على الممتلكات والأرواح التي تسببت بها الإبل السائبة.

وشدد أمير حائل على اللجنة، رفع دراسة عاجلة وتحديد الحلول المقترحة في أسرع وقت.