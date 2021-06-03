شكرا لمتابعة خبر عن السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بعد تلقيهما اللقاح: "سعداء بحياتنا بالمملكة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن السفير الياباني فوميو إيواي، تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو وزوجته "أم كوجي"، بعد أن تعذر عليهم أخذه في اليابان خلال الأشهر الماضية.

وقال إيواي عبر حسابه في تويتر إنه وأم كوجي أُصيبا بفيروس كورونا مطلع يناير 2021 في اليابان، لذلك تأخرا في أخذ اللقاح، لكنهما تمكنا من تلقي اللقاح في المملكة مؤخراً.

وقدم التحية والتقدير للأبطال السعوديين والسعوديات الذين يقفون في الصف الأمامي لمكافحة وباء كوفيد 19، مؤكداً أن اليابان تبذل قصارى جهدها لتسريع برنامج التطعيم.

وعلق النشطاء على تغريدة السفير الياباني متمنين لهما السلامة حيث قال أحد المغردين "‏‎‎الحمد الله على سلامتكم سعادة السفير واشكركم على اطرائكم المميز لبلادنا وجهودها في مكافحة هذا الوباء نتمنى لسعادتكم صحة طيبه كما أن بلادنا سعادتكم تسابق الزمن في عمليه التطوير على شتى المجالات وبعون لله خلال 2030 سوف نكون مثال مميز لنقله نوعيه على يد ملهم الشباب سمو سيدي ولي العهد".

ورد السفير الياباني قائلا "‏‎‎ أتمنى للسعودية حكومة وشعبًا من القلب كل التوفيق والنجاح في جعل مستقبل أجمل"، وأضاف" نحن سعداء بحياتنا بين الناس الطيبين في السعودية".