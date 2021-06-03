3 خطوات و7 شروط لنقل خدمات العمالة المنزلية عبر «أبشر»

أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية، وذلك من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية واتباع 3 خطوات، مشيرة إلى أنّ هناك 7 شروط لتنفيذ الخدمة.

ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان (كيف تنقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر؟)، موضحة أنّ الخطوات المطلوب اتباعها عبر المنصة تتمثل في «الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب (العمالة)، بعد ذلك اختيار تقل خدمات العمالة المنزلية».

وأشارت أبشر إلى أنّ شروط تنفيذ الخدمة تتمثل فيما يلي:

ــ لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه أربعة أو أكثر من أفراد العمالة المنزلية.

ــ لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة.

ــ لا يمكن نقل الخدمات لعامل تم نقل كفالته أربع مرات مسبقة.

ــ لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل ذكر ليس لديه أفراد أسرة مسجلين.

ــ لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل "أنثى" لم تطابق حالتها الاجتماعية شروط نقل الخدمات "مطلقة أو أرملة".

ــ سداد رسم نقل الخدمات.

ــ الحد الأدنى في صلاحية الإقامة لتنفيذ الخدمة هو 15 يومًا على الأقل.

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