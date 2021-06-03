أخبار السعودية اليوم.. حفل افتتاح «مخالف» بحضور لاعبين ومشاهير يغلق «كوفي شوب» بالرياض.. وضبط مغتصب طفلة نيجيرية بمكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ومعاهد التربية الخاصة بجميع المراحل التعليمية حول المسح الميداني وحركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية لعام (1442هـ - 1443هـ) بنظام کوادر، فيما أوضحت الصحة إمكانية تناول جرعة كورونا من لقاح مختلف، وإلى التفاصيل:

حفل افتتاح «مخالف» بحضور لاعبين ومشاهير يغلق «كوفي شوب» بالرياض

أعلنت وزارة التجارة، إغلاق كوفي شوب في مدينة الرياض وتغريمه 60 ألف ريال، بسبب مخالفته إجراءات كورونا، وأوضحت الوزارة أن الكوفي شوب دعا خلال حفل الافتتاح لاعبين ومشاهير وخالف الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وزارة الصحة: ثاني جرعات كورونا من «لقاح مختلف» يكمل التحصين

أوضحت وزارة الصحة أن حصول الشخص على الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن لقاح الجرعة الأولى، لا يستدعي إعادة التطعيم، ويعد الشخص -حينها- مكتمل التحصين، وذكر حساب «الصحة 937»التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «المعمول به هو أن تكون الجرعتان من نفس اللقاح»، وتابعت الوزارة «ولكن حصول الشخص على الجرعة الثانية من لقاح مختلف، لا يستدعي إعادة التطعيم، ويعد مكتمل التحصين».

توضيح من وزارة الصحة: لا علاقة بين البنج وأخذ لقاحات كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات ومنها لقاح كورونا، وقال متحدث الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «للتوضيح: لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا كوفيد-19، اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته».

الحجر المؤسسي غير ملزم للمقيم صاحب حالة «مصاب متعافٍ»

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أن لا يشترط تطبيق الحجر المؤسسي على المقيم، وذلك إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا «مصاب متعافٍ»، وأشارت وقاية إلى طريقة إثبات القادمين عبر المنافذ الجوية تحصينهم بجرعتين من لقاح كورونا، قائلة: «من خلال تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة، ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة».

«سبب حيوي» يعيد الراغبين في دخول السعودية للبلدان القادمين منها

أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية)، الإجراءات المترتبة على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بالنسبة للمسافرين، مشيرة إلى أنه في حال عدم صحة الوثائق الصحية ستتم إعادة المسافر إلى البلد القادم منه، وذكرت وقاية -عبر تويتر- أنه يجب على الناقلات الجوية عدم السماح بالمغادرة إلى المملكة في حال عدم استيفاء الاشتراطات، وتابعت (وقاية) أنه إذا ثبت عند الوصول إلى منافذ المملكة الجوية، عدم صحة الوثائق المقدمة فستتم إعادة المسافر إلى الجهة التي قدم منها، وأضافت أنه سيتم التحقق من التزام جميع المسافرين بهذه الاشتراطات من قبل الناقلات الجوية قبل الصعود إلى رحلة المغادرة إلى المملكة، كما سيتم التحقق عند الوصول إلى المنافذ الجوية في المملكة.

«تعميم رسمي» حول النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ومعاهد التربية الخاصة بجميع المراحل التعليمية حول المسح الميداني وحركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية لعام (1442هـ - 1443هـ) بنظام کوادر، وقال المصدر الإدارة إن ذلك التعميم يأتي في إطار سعي شعبة النقل في إدارات الموارد البشرية لرصد الواقع الفعلي للإدارات والمكاتب والمدارس والمعاهد، فقد تقرر البدء في إجراء المسح الميداني وحركة النقل الداخلي للعام الدراسي (1442هـ - 1443هـ) لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بنظام كوادر بهدف تحديث البيانات وتوفير الكادر الإداري المنشآت الاحتياج وتحقيق الاستقرار الإداري في الميدان.

ضبط عامل نظافة اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة

أوقفت النيابة العامة ومركز شرطة المنصور بشرطة العاصمة المقدسة عامل نظافة بالعقد الثالث من العمر؛ إثر ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق طفلة من الجنسية النيجيرية عمرها 8 سنوات داخل حوش مهجور بحي المنصور، وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن غرفة العمليات الأمنية المؤحدة 911 تلقت بلاغًا من والدة الطفلة تشير فيه بأن ابنتها حضرت للمنزل بحي المنصور في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وهي تبكي وملابسها عليها آثار اغتصاب، وعند مباشرة الجهات الأمنية المختصة للبلاغ وحضور فرق من إسعاف الهلال الأحمر السعودي للموقع، اتضح أن العامل استدرج الطفلة أثناء ذهابها لبقالة بالحي وأدخلها في حوش مهجور واغتصبها.

توقف الخدمات الإلكترونية لمؤسسة «التقاعد» مؤقتًا غدًا الجمعة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد توقف خدماتها الإلكترونية بشكل مؤقت، لعدة ساعات، وذلك يوم غد الجمعة، وقالت المؤسسة عبر موقع تويتر: «عملاؤنا الكرام، نحيطكم بتوقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا غدًا الجمعة، من (12:00) صباحًا حتى (12:00) ظهرًا... مقدرين حسن تعاونكم»، وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أن التوقف المؤقت للبوابة الإلكترونية، يأتي بسبب أعمال الصيانة الدورية.

الإطاحة بأحد المطلوبين في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق، لقيامه بإطلاق النار وارتكابه عددًا من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50,000) ريال.

تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط أحد «أرباب السوابق» في حفر الباطن

تكشفت تفاصيل جديدة عن عملية القبض على أحد المطلوبين أمنيًّا في حفر الباطن، التي احتوت على تفاصيل مثيرة على غرار ما يحدث في الأفلام السينمائية، من مطاردات وهروب الجاني وتحصنه في أحد المنازل ثم القبض عليه ثانية، وأوضح «سناب الداخلية» أن الجهات الأمينة في حفر الباطن قامت بالقبض على احد أرباب السوابق، مضيفة أنه عقب تحرك مركبة الدورية الأمنية والجاني بداخلها، قامت مركبة أخرى بالاصطدام بها بشكل متعمد.

متحدث «الأرصاد»: شهر أغسطس الأعلى حرارة في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أكثر شهور السنة حرارة على المملكة، مشيرًا إلى أن أغسطس هو الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، وقال الناطق الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، إن أغسطس هو أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، موضحًا أن مدينة جدة تصدرت مدن المملكة بأعلى درجة حرارة، وبلغت (٥٢.٣) درجة مئوية في الظل، وذلك عام ٢٠١٠م، وأضاف القحطاني أن مدينة جدة تعد الثانية عالميًا بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية، التي سجلت (٥٣.٥) في نفس العام (2010م).

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