«الشؤون الإسلامية» تعيد فتح 22 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس إعادة فتح 22 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 117 يومًا 1483 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها هي 8 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة جازان، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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