وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا الحرجة.. وتسجيل 9925 حالة نشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1516 حالة، مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم تسجيل 1489 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا؛ حيث تم تسجيل 9925 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 10043 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1364 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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