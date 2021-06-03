تعدٍ على حديقة الملك عبد الله بالقصيم يتسبب في ضبط قائدي مركبتين

أعلن المرور السعودي ضبط قائدي مركبتين تعديا على حديقة الملك عبد الله في محافظة الرس في منطقة القصيم، ودخلا بسيارتهما فوق نباتاتها.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه إن قائدي مركبتين تعديا على حديقة الملك عبد الله في محافظة الرس، حيث دخلا بمركباتهما فوق النباتات.

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