مكة و4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 402 إصابة جديدة، من إجمالي 1261 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 292 حالة، والمنطقة الشرقية 166 حالة، و المدينة المنورة 120 حالة، وعسير 71 حالة، وجازان 61 حالة، والقصيم 55 حالة، و تبوك 27 حالة، وحائل ونجران 19 حالة لكل منها، والباحة 15 حالة، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1364 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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