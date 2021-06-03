مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده في مأرب وسيئون باليمن

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر أبريل 2021م، تقديم 1,067 خدمة وزعت على 600 مستفيد؛ حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 108 مرضى شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 492 شخصاً.

كما واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب تقديم خدماته ،وجرى خلال شهر أبريل 2021م، تقديم 797 خدمة وزعت على 583 مستفيدًا؛ حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 226 مريضًا شملت: تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 357 شخصًا. وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 69 طنًا و 550 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وجزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 3.900 فرد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات تشتمل على أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية متنوعة لمستشفى رابعة بلخي لأمراض النساء والولادة في مدينة كابل عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية.

حضر التسليم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أفغانستان نادر الشهراني، ومسؤولون من وزارة الصحة الأفغانية، ومديرة مستشفى رابعة بلخي صديقة عبدالله أديب، وفريق المركز.

وأوضح الشهراني في تصريح صحفي أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم مساعدات متعددة في أفغانستان شملت قطاعات الصحة والتعليم وإعادة التأهيل وغيرها، مشيرا إلى أن يد الخير السعودية امتدت إلى دول العالم كافة.

من جانبها قالت مديرة مستشفى رابعة بلخي إن المساعدات التي تحتوي على 18 صنفًا من المعدات الطبية المتطورة ستساعد على سد النقص الذي يعانيه المستشفى، وسيتم تدريب الكوادر الطبيه وطاقم التمريض على كيفية استخدام تلك الأجهزه، معربة عن شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداتها السخية ووقوفها الدائم إلى جانب أفغانستان في كل الظروف وعلى كل المستويات.

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