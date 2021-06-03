تورُّط 8 مقيمين في انتحال صفة رجال أمن وسلب آلاف الريالات بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضح أن الجناة ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415,000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها، وتمت استعادة المبلغ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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