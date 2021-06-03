20 دقيقة لإخماد حريق مستشفى بالأحساء

أخمد الدفاع المدني في الأحساء، صباح اليوم، حريقاً في ملحق خارجي في مستشفى الولادة والأطفال، في حي محاسن بمدينة المبرز، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

وأوضح التجمع، أنه فور نشوب الحريق، باشرت الموقع فرقة من الدفاع المدني، وإدارتي السلامة والطوارئ والكوارث، والنقل الإسعافي، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتمت السيطرة على الحريق دون تأثر الخدمات المقدمة للمستفيدين، أو أي إصابات إثر ذلك، وذلك في غضون 20 دقيقة، وجار التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات، واستكمال الإجراءات النظامية، ولفت التجمع إلى أن الملحق غير مستخدم.