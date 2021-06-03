انسحاب مترشح قبل التصويت
أبان الغامدي، أن أحد المترشحين في القائمة النهائية، أعلن انسحابه قبل بدء العملية الانتخابية، وجرى سحب أسمه من بطاقة التصويت «الإلكتروني»، نافيًا شطب أي صوت في العملية الانتخابية، موضحًا أن اللجنة، وفرت أجهزة حاسبات آلية، لمن رغب التصويت داخل مقر لجنة الإشراف في مبنى الغرفة، وأن اللجنة عملت على مدار الساعة طوال الفترة المخصصة للتصويت الإلكتروني من الساعة 9 من صباح أمس الثلاثاء حتى الساعة السادسة من مساءً اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت الناخبين والناخبات في التصويت الإلكتروني إدخال البيانات بشكل صحيح في الموقع الإلكتروني.
سهولة وسرعة الإجراءات
أكد أن لسهولة الإجراءات، وانتشار مقاطع الفيديوهات قبل يوم التصويت (التي كانت توضح آلية التصويت «الإلكتروني»)، دوًرا في سرعة التصويت، وزيادة الإقبال على التصويت، لافتًا إلى عدم رصد، أو تلقي بلاغات أو شكاوي أو ملاحظات على الحملات الدعائية للمترشحين، منذ انطلاقتها حتى نهايتها.
الفائزون
* فئة التجار: حسين الخواجة، عبدالعزيز الموسى، عبدالرحمن القرينيس، عبدالرحمن البراك.
* فئة الصنّاع: محمد الجبر، عماد الغدير، عباس الصالح، محمد العفالق.
* يتبقى 4 معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ12 عضوًا لدورته الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 29 % المشاركة في انتخابات غرفة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.