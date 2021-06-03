29 % المشاركة في انتخابات غرفة الأحساء

قال رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، للدورة (1442-1446هجري)، رضا الغامدي لـ«دوت الخليج» : «إن الأرقام الإحصائية للعملية الانتخابية، تشير إلى أن إجمالي الناخبين والناخبات، الذي أدلوا بأصواتهم نحو4801 ناخبًا وناخبة من إجمالي 16549 ناخبًا وناخبة، نسبة المشاركة في الانتخابات 29%، وبلغ إجمالي الأصوات 7178 صوتًا 4775 صوتًا لفئة التجار، و2403 صوتًا لفئة الصناع، وهو مؤشر على اكتفاء بعض الناخبين والناخبات بالإدلاء بصوت واحد فقط، رغم استحقاق كل ناخب صوتين أحدهما لفئة التجار والآخر لفئة الصناع».

انسحاب مترشح قبل التصويت

أبان الغامدي، أن أحد المترشحين في القائمة النهائية، أعلن انسحابه قبل بدء العملية الانتخابية، وجرى سحب أسمه من بطاقة التصويت «الإلكتروني»، نافيًا شطب أي صوت في العملية الانتخابية، موضحًا أن اللجنة، وفرت أجهزة حاسبات آلية، لمن رغب التصويت داخل مقر لجنة الإشراف في مبنى الغرفة، وأن اللجنة عملت على مدار الساعة طوال الفترة المخصصة للتصويت الإلكتروني من الساعة 9 من صباح أمس الثلاثاء حتى الساعة السادسة من مساءً اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت الناخبين والناخبات في التصويت الإلكتروني إدخال البيانات بشكل صحيح في الموقع الإلكتروني.

سهولة وسرعة الإجراءات

أكد أن لسهولة الإجراءات، وانتشار مقاطع الفيديوهات قبل يوم التصويت (التي كانت توضح آلية التصويت «الإلكتروني»)، دوًرا في سرعة التصويت، وزيادة الإقبال على التصويت، لافتًا إلى عدم رصد، أو تلقي بلاغات أو شكاوي أو ملاحظات على الحملات الدعائية للمترشحين، منذ انطلاقتها حتى نهايتها.

الفائزون

* فئة التجار: حسين الخواجة، عبدالعزيز الموسى، عبدالرحمن القرينيس، عبدالرحمن البراك.

* فئة الصنّاع: محمد الجبر، عماد الغدير، عباس الصالح، محمد العفالق.

* يتبقى 4 معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ12 عضوًا لدورته الجديدة.