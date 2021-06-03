10 ملايين دولار قدمتها المملكة لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد

دشنت الأمم المتحدة "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم. وأكد ‏رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن المملكة قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد مضيفا: «نحن بحاجة لتضامن عالمي لا سيما في أوقات الأزمات.. وشبكة مكافحة الفساد توفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة». يذكر أن الهدف الرئيس من إنشاء شبكة مبادرة الرياض (GlobE) هو تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية وسيشجع الإعلان السياسي في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد كافة الدول على المشاركة والاستفادة من هذه الشبكة على أكمل وجه. وإسناد متابعة تنفيذ هذه المبادرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.​



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