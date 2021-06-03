ضوابط تعليق الحضور لمقرات العمل

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وأوضحت الوزارة، ضرورة إرفاق تقرير طبي يثبت الوضع الصحي، ويقدم إلى جهة العمل.
وتشمل هذه الفئات كبار السن (فوق 60 عامًا)، ومَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة، وأمراض الشرايين، ومرضى السرطان، ومرضى السكري في حالات محددة، ومتحدي الإعاقة.
وأوضحت الوزارة أن مكتملي جرعات التحصين مطالبون بالحضور إلى مقر العمل، عدا المحصنين من مرضى الغسيل الكلوي، ومرض السرطان النشط، وزراعة الأعضاء، والسمنة.
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