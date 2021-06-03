أمانة الجوف توقع 13 عقدا استثماريا بـ 40 مليون ريال

من جانبه أكد أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجال البلدي واستقطاب الاستثمارات وطرح الفرص التي تزخر بها المنطقة للمستثمرين والمؤسسات الوطنية، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، وفقًا لتوجيهات أمير الجوف، وضمن أهداف وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
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