اخبار السعوديه

السعودية | نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 34 ثانية - 4:39 مساءً, 3 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

نيابة عن معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري وقع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق/ أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور/ منير بن محمود الدسوقي، وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية.
وذلك بحضور سعادة رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن  / محمد بن سعيد العمري.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا