السعودية | نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 34 ثانية - 4:39 مساءً, 3 يونيو 2021 م
المناطق - الرياض
نيابة عن معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري وقع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق/ أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور/ منير بن محمود الدسوقي، وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية.
وذلك بحضور سعادة رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن / محمد بن سعيد العمري.