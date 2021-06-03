شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" تحمل وسام الملك عبد العزيز إلى المتبرعين بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل"، ومؤسسة وتين الوقفية "المنصة الوطنية للتبرع بالدم في المملكة"، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين ضمن برامج "سبل" للمسؤولية الاجتماعية، حيث وقعها من جانب الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من الجانب الآخر المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.

وقد نصت الاتفاقية على قيام الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" بتوصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة لصالح تطبيق وتين إلى كافة أنحاء المملكة وتسليمها للمتبرعين بعدد إجمالي 5,000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وذلك تأكيداً لدعم "سُبل" وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.

الجدير بالذكر بأن مؤسسة البريد السعودي "سُبل" تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.