شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدشن "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الأمم المتحدة "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.

واعتبرت الأمم المتحدة أن نجاح شبكة مكافحة الفساد العالمية يعتمد على الحوار بين الشركاء والتي يجب أن تعمل أيضا على مكافحة الإرهاب عبر الحدود.

وشاركت المملكة اليوم الخميس بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، لتدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم (GlobE)، وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الرياض ترحيباً دولياً، إذ تضمن الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد ترحيباً بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماة بالشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE).