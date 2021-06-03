السعودية للاستثمار الصناعي تعلن توزيع أرباح قيمتها 225 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الأول للعام 2021م، بقيمة 225 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع تداول إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 450 مليون سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

تاريخ استحقاق أرباح السعودية للاستثمار الصناعي

وقالت الشركة إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في الأربعاء 20-11-1442هـ الموافق 30-6-2021م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تحديث البيانات شرط صرف الأرباح

وأهابت الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

ولفتت الشركة عناية السادة المساهمين غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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