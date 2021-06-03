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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03
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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 41.49 نقطة، عند مستوى 10698.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 257.06 نقطة، عند مستوى 24196.93 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال.
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