سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 41.49 نقطة، عند مستوى 10698.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 257.06 نقطة، عند مستوى 24196.93 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال.

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