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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال

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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم مرتفعاً 41.49 نقطة، عند مستوى 10698.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 257.06 نقطة، عند مستوى 24196.93 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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