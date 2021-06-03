، فيديو مخيف.. شاهد ما حدث في حقل مكسيكي وجعل الجميع يهربون رعباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر شيء من داخل الأرض كأنه حمم بركانية

يوم السبت الماضي، كانت مجموعة من الفلاحين يعملون في حقل بولاية بويبلا المكسيكية، وفجأة سمع الجميع صوتا يشبه الرعد بينما تخرج التربة كحمم بركانية، وبعدها بدأت الأرض تنفتح وتبتلع كل ما في طريقها، ما جعل الجميع يهربون خوفا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تحقق السلطات المكسيكية في ظهور حفرة ضخمة فجأة في حقل بولاية بويبلا المكسيكية. وتهدد بابتلاع منزل مجاور.

وقد تم التقاط الحادث بكاميرا هاتف أحد المزارعين، حيث تظهر الأرض وهي تدفع التربة من أحشائها كأنها حمم بركان، بينما تنفتح الأرض وتسقط التربة داخل حفرة راحت تتوسع بسرعة، مما جعل المزارعين ومصور الفيديو يجرون هاربين وبعضهم يصرخ والبعض الآخر يضحك.

ويبلغ قطر الحفرة الآن حوالي 60 مترا، وعمقها حوالي 20 مترا وقد امتلأت بالماء، وعندما انفتحت لأول مرة في 29 مايو، كان قطرها خمسة أمتار فقط.

تظهر الصور والفيديوهات، منزلا أصبح على حافة الحفرة، وقد تم إجلاء العائلة التي تعيش في المنزل، خشية ابتلاعه، كما صدر تحذير للسكان بالابتعاد عن المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ماجدالينا سانشيز، إحدى ساكنات المنزل: أنهم سمعوا صوتًا مثل الرعد قبل ظهور الحفرة، وأضافت: "لقد أصبت بالذعر".

وتقول السلطات المكسيكية إن الحفرة انفتحت بسبب صدع جيولوجي يمتد عبر ثلاث ولايات مكسيكية، منها ولاية بوبيلا، وأيضاً بسبب اختلافات في المحتوى المائي للتربة.

بينما يرى بعض نشطاء البيئة في المكسيك، أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة الإفراط في استخدام طبقات المياه الجوفية في المنطقة.



وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحدث هذه الحفر عندما لا تستطيع الأرض دعم وتحمل السطح فوقها.