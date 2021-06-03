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وقَّع الصندوقان السياديان لروسيا والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، في مملكة البحرين.
وأشار صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى أنه سيتم تصنيع اللقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 في مملكة البحرين لتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن البحرين وافقت يوم 11 مايو الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد ذي الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.
وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ للتطعيم في البحرين بعد لقاحات "سينوفارم" الصيني ولقاح "فايزر-بيونتيك"، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.
البحرين توقع اتفاقًا مع روسيا لتصنيع لقاح "سبوتنيك في"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
وقَّع الصندوقان السياديان لروسيا والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، في مملكة البحرين.
وأشار صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى أنه سيتم تصنيع اللقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 في مملكة البحرين لتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن البحرين وافقت يوم 11 مايو الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد ذي الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.
وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ للتطعيم في البحرين بعد لقاحات "سينوفارم" الصيني ولقاح "فايزر-بيونتيك"، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
03:03 PM
يتضمن توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقَّع الصندوقان السياديان لروسيا والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، في مملكة البحرين.
وأشار صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى أنه سيتم تصنيع اللقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 في مملكة البحرين لتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن البحرين وافقت يوم 11 مايو الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد ذي الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.
وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ للتطعيم في البحرين بعد لقاحات "سينوفارم" الصيني ولقاح "فايزر-بيونتيك"، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.
، البحرين توقع اتفاقًا مع روسيا لتصنيع لقاح "سبوتنيك في" ،
المصدر : الخليج 365
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