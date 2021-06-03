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نجح فريق طبي من قسم الجراحة العامة في مستشفى صامطة العام في استئصال ثلاثة أورام من أمعاء مريض في العقد السادس من العمر، كان يعاني من آلام متكررة في البطن، نتيجة انسداد بالأمعاء.
وقالت "صحة جازان": الفريق الطبي قام باستئصال الأورام وإعادة توصيل الأمعاء، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض مع متابعة الأطباء للحالة وتقديم كامل الخدمات له، طيلة فترة وجوده بالمستشفى وحتى تماثله للشفاء ومغادرته.فريق طبي مستشفى صامطة العام
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 03:50 PM
كان يعاني من آلام متكررة في البطن نتيجة تعرضه للانسدادفريق طبي بمستشفى صامطة يستأصل 3 أورام من أمعاء مريض
نجح فريق طبي من قسم الجراحة العامة في مستشفى صامطة العام في استئصال ثلاثة أورام من أمعاء مريض في العقد السادس من العمر، كان يعاني من آلام متكررة في البطن، نتيجة انسداد بالأمعاء.
وقالت "صحة جازان": الفريق الطبي قام باستئصال الأورام وإعادة توصيل الأمعاء، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض مع متابعة الأطباء للحالة وتقديم كامل الخدمات له، طيلة فترة وجوده بالمستشفى وحتى تماثله للشفاء ومغادرته.
، فريق طبي بمستشفى صامطة يستأصل 3 أورام من أمعاء مريض ،
المصدر : الخليج 365
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