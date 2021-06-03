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توفي، صباح اليوم، المعلم صالح خشه الذي اشتهر بصناعة السوبيا، "سوبيا الخشة" في المدينة المنورة.
وامتهن المعلم "خشة" صناعة السوبيا على مدى أكثر من 45 عاماً، ورثها أباً عن جد، كما أصبحت السوبيا "سوبيا الخشة" من أهم المشروبات في شهر رمضان المبارك.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 03:31 PM
امتهن إعدادها على مدار 45 عامًاوفاة "الخشة" صانع السوبيا في المدينة
توفي، صباح اليوم، المعلم صالح خشه الذي اشتهر بصناعة السوبيا، "سوبيا الخشة" في المدينة المنورة.
وامتهن المعلم "خشة" صناعة السوبيا على مدى أكثر من 45 عاماً، ورثها أباً عن جد، كما أصبحت السوبيا "سوبيا الخشة" من أهم المشروبات في شهر رمضان المبارك.
، وفاة "الخشة" صانع السوبيا في المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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