، تعاملات الخميس.. هبوط بأسعار النفط  و"برنت"عند 71.20 دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع اتجاه المستثمرين لجني المكاسب بعد الارتفاع الحاد الذي سجله الخام

اتجهت أسعار النفط نحو التراجع خلال تعاملات الخميس مع اتجاه المستثمرين لجني المكاسب بعد الارتفاع الحاد الذي سجله الخام على مدار الجلسات الماضية.

وقال "فيفيك دار" المحلل لدى شركة السلع "سي بي إيه"، إن الأسعار تتلقى دعمًا من موسم القيادة في الولايات المتحدة إذ يكون استهلاك الوقود أعلى من المعدلات الطبيعية خلال تلك الفترة، إلى جانب وصول معدلات المرور في بريطانيا إلى مستويات أعلى من التي سبقت أزمة "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.2% إلى 71.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.3% عند 68.62 دولار للبرميل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لدى "إي إتش إس ماركت" "دانيال يرجين" إن النفط يشهد مستويات قوية من الطلب في الوقت الحالي، مع الاتجاه لإعادة تشغيل الاقتصادات حول العالم، متوقعًا وصول الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرج".النفط أسعار النفط