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السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:56 مساءً, 3 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 22 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 117 يوماً 1483 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 8 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و 5 بمنطقة جازان، و 3 بمنطقة الباحة، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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