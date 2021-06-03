شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير طبية واستثناءات .. ضوابط صحية جديدة للحضور إلى مقرات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الضوابط الصحية المحدثة من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كورونا.

وشددت هيئة الصحة العامة على الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ضرورة إرفاق تقرير طبي يثبت وضعهم الصحي لجهة العمل.

وتشمل هذه الفئات كبار السن (فوق 60 عامًا)، ومَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار ت التحديثات إلى أنه يُستثنى من ذلك مكتملي جرعات التحصين لمرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان النشط، ومرضى زراعة الأعضاء، والسمنة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40)، وكذلك المحصن جرعة أولى والمتعافي لبقية الفئات.