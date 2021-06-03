الغذاء والدواء تكشف 4 اشتراطات مهمة قبل شراء قلم الإنسولين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تبادل استخدام قلم الإنسولين بين مرضى السكري لما له من أضرار صحية جسيمة.

مشاركة قلم الإنسولين:

وشرحت الهيئة في رسالة توعوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كيفية الاستخدام ‏الآمن لقلم الإنسولين بدءًا بتخزينه في الثلاجة بين 2-8 ‏درجات مئوية قبل الفتح وبعد الفتح عند درجة حرارة الغرفة (أقل من 30 ‏درجة مئوية)، محذرة من تعرض الإنسولين لأشعة الشمس.‏

وشددت الهيئة على أهمية تدوين تاريخ الفتح، حيث تتراوح صلاحية قلم الإنسولين ‏بعد الفتح بين 7-28 يومًا طبقا للنوع، لافتة إلى أن ‏القلم للاستخدام الشخصي فقط ،والتخلص من الإبرة بوضعها في المكان ‏المناسب، كحاوية صلبة يمكن غلقها.‏

اشتراطات الشراء:

وكشفت الهيئة عن عدة اشتراطات ‏معينة يجب اتباعها قبل شراء قلم الإنسولين وهي :

1_أن يكون مرخصًا ‏من قِبل الهيئة

2_ توفر ضمان للجهاز

3_مدونًا عليه تاريخ انتهاء ‏للصلاحية

4_ وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.‏

مرض السكري:

ومرض السكري هو متلازمة تتصف باضطراب الأيض وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الإنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين.

ويؤدي السكري إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة المبكرة، إلا أن مريض السكري يمكنه أن يتخذ خطوات معينة للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعفات تتلخص تلك الخطوات في خفض الوزن، وكثرة الحركة.

وسابقًا وجهت وزارة الصحة تحذير للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، مؤكدة أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا كما يعرضهم الفيروس إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

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