أمانة جدة تزيل منزل مواطن بناه على أرض حديقة عامة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة جدة أنها بدأت اليوم في تنفيذ حكم قضائي يقضي بإزالة مبنى بناه أحد المواطنين على أرض حديقة عامة بحي السلامة.

وتعود القضية إلى عام 2020 حيث أعلنت الأمانة في وقت سابق أنها استعادت أرضًا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2 ، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلاً مدعياً ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

أحكام قضائية نهائية

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة متابعات الخليج 365 لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للمكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

جهود أمانة جدة

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.