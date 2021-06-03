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تعقيم 359 مسجداً وجامعاً في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

تعقيم 359 مسجداً وجامعاً في جازان

مواكبة للجهود في التصدي لكورونا

متابعات الخليج 365 - واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، خلال ثلاثة أشهر، تعقيم 359 جامعاً ومسجداً في عدد من محافظات المنطقة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في جميع مناطق المملكة؛ مواكبة للجهود في التصدي لفايروس .

إجراءات احترازية: 

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي على ضرورة التنبيه المستمر للمصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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