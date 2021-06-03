السعودية | عمليات إنعاش تنقذ قلب خالد سامي من التوقف

شكرا لقرائتكم عمليات إنعاش تنقذ قلب خالد سامي من التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نجل الفنان خالد سامي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدا أن العناية الإلهية أنقذته بعدما توقف قلبه، قبل أن يعود إليه النبض بعد 5 محاولات لإنعاشه.

ونشر تركي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض".

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وأضاف: "ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج، والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا، لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".

وغرد صباح اليوم قائلا: "صباح الخير بداية يوم جديد، ويارب يكون فيه أخبار جميلة، راح اجتمع مع الطاقم الطبي بالساعات القليلة القادمة يارب فرحنا بخبر جميل".

خالد سامي فوق السرير الابيض

وكانت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد، تحدثت لـ"العربية.نت" في حوار سابق، أن حالته في تحسن مستمر واستعاد ذاكرته، وتنفسه طبيعي، وذكرت أنه خرج من المستشفى ويستعد لعملية زراعة الكلى.

وعن هوية المتبرع ذكرت العتيبي أنهم لم ينتظروا الحصول على متبرع، فقرروا أن تتبرع له ابنته "سارة -25" عاما بكليتها، رغم رفض والدها ذلك، إلا أن العائلة أصرت عليه، وقالت: "حالة زوجي والتي دخل بسببها غيبوبة، لم يعرف أسبابها، إلا أنه ولله الحمد بدأت حالته بالتحسن بشكل مستمر".

وكانت "العربية.نت" قد تابعت حالة الفنان خالد سامي منذ دخوله المستشفى، إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة 18 يوما، وبعد إفاقته من الغيبوبة رُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه، واستجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لها بزيارته والتحدث معه".