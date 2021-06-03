محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى تعزيز دعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية وقّعت رئاسة الحرس الملكي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون البحثي المشترك؛ لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية. ووقع المذكرة نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ نائبه الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وعن المدينة، رئيسها الدكتور منير بن محمود الدسوقي. وقد حضر التوقيع رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد بن سعيد العمري. 03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 02:22 PM تهدف إلى تعزيز دعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية مذكرة تفاهم بين "الحرس" و"العلوم والتقنية" في التعاون البحثي مذكرة تفاهم بين "الحرس" و"العلوم والتقنية" في التعاون البحثي وقّعت رئاسة الحرس الملكي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون البحثي المشترك؛ لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية. ووقع المذكرة نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ نائبه الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وعن المدينة، رئيسها الدكتور منير بن محمود الدسوقي. وقد حضر التوقيع رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد بن سعيد العمري. الكلمات المفتاحية ، مذكرة تفاهم بين "الحرس" و"العلوم والتقنية" في التعاون البحثي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين "الحرس" و"العلوم والتقنية" في التعاون البحثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.