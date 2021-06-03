شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تعلن تحديث الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد لبشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كوفيد - 19.

وقالت هيئة الصحة العامة على الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كوفيد 19 ضرورة إرفاق تقرير طبي يثبت وضعم الصحي لجهة العمل.

وتشمل هذه الفئات كبار السن (فوق 60 عامًا)، ومَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.