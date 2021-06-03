شكرا لمتابعة خبر عن "المؤسسة العامة للتقاعد" تعلن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس عن توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها على موقع التوال الاجتماعي "تويتر" أنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة؛ ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن سبب التوقف هو أغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.