شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية توضح أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية ‏أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية وفق متطلبات ‎كود البناء السعودي للمباني السكنية.

وقالت الشركة أن عزل الخزانات الأرضية يمنع هدر المياه، ويمنع تسرب المياه إلى مواد التسليح ، كما يمنع التسرب التأثير على التربة ، ويمنع التلوث نتيجة التسرب من وإلى الخزان ، بخفض كمية الاستهلاك في فواتير المياه .

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية عخطوات طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد حال السفر وذلك عن كريق تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية، من قائمة الخدمات، اختيار كل الخدمات.

وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضا اختيار إقفال مؤقت للعداد، وتحديد سبب إيقاف العداد، ثم الضغط على إيقاف العداد.