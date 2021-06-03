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توضيح من وزارة الصحة: لا علاقة بين البنج وأخذ لقاحات كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - المتحدث الرسمي: سواء الموضعي أو العام

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات ومنها لقاح .

وقال متحدث الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «للتوضيح: لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا كوفيد-19، اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته».

وأضاف: «وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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