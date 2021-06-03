توضيح من وزارة الصحة: لا علاقة بين البنج وأخذ لقاحات كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات ومنها لقاح كورونا.

وقال متحدث الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «للتوضيح: لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا كوفيد-19، اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته».

وأضاف: «وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».

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