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الحجر المؤسسي غير ملزم للمقيم صاحب حالة «مصاب متعافٍ»

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الرياض - محمد عبدالله - «وقاية»: تطبيق «توكلنا» الفيصل..

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أن لا يشترط تطبيق الحجر المؤسسي على المقيم، وذلك إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا «مصاب متعافٍ».

واستفسر أحد المقيمين قائلًا: «إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا مصابا متعافى، هل يطبق عليه الحجر المؤسسي عند عودته عبر المنافذ الجوية؟»؛ حيث ردت وقاية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «لا، بشرط أن يكون تاريخ التعافي لا يزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا».

وأشارت وقاية إلى طريقة إثبات القادمين عبر المنافذ الجوية تحصينهم بجرعتين من لقاح ، قائلة: «من خلال تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة،  ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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