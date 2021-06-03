الحجر المؤسسي غير ملزم للمقيم صاحب حالة «مصاب متعافٍ»

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أن لا يشترط تطبيق الحجر المؤسسي على المقيم، وذلك إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا «مصاب متعافٍ».

واستفسر أحد المقيمين قائلًا: «إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا مصابا متعافى، هل يطبق عليه الحجر المؤسسي عند عودته عبر المنافذ الجوية؟»؛ حيث ردت وقاية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «لا، بشرط أن يكون تاريخ التعافي لا يزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا».

وأشارت وقاية إلى طريقة إثبات القادمين عبر المنافذ الجوية تحصينهم بجرعتين من لقاح كورونا، قائلة: «من خلال تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة، ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة».

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