تدشين «مبادرة الرياض» لمكافحة الفساد بالأمم المتحدة.. و«نزاهة» تعلن التفاصيل

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تشارك بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، لتدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم (GlobE)، وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الرياض ترحيبًا دوليًا، إذ تضمن الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد ترحيباً بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماة بالشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، وفقًا للعربية.

ويناقش المشاركون بحضور المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، في مقدمتها الإعلان عن شبكة مبادرة الرياض (GlobE)، حيث عملت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 في العام 2020م، على تطوير وإطلاق شبكة مبادرة الرياض (GlobE)، إيماناً منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دولياً.

وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهذه المناسبة، كلمة المملكة، يبرز من خلالها جهود المملكة وسعيها الدؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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