بالفيديو.. «سارية جدة» الأكبر في العالم بطول 171 مترًا

تتزين محافظة جدة بأكبر سارية علم في العالم، والتي يبلغ طولها 171 مترًا، ورفعت في ميدان الملك عبد الله بن عبدالعزيز، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 84 عامًا على ذكرى اليوم الوطني.

وأوضح تقرير لقناة «السعودية» أن كمية الحديد التي استخدمت في بناء السارية تبلغ (500) طن، وتعمل السارية بمجموعة من الأنظمة من أبرزها قياس سرعة واتجاه الرياح، وخاصية منع الاهتزاز، ونظام تحريك العلم.

ويبلغ وزن العلم على السارية (420) كيلو جرامًا، وتعادل مساحة العلم 50% من مساحة ملعب لكرة القدم, وتم التعاقد مع شركة متخصصة لعمل الصيانة الدورية للعلم، واستبداله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ويوجد في العالم أعلام أكبر؛ لكنها موضوعة على أبنية أو جبال أو مرتفعات، لذا يعد هذا أكبر علم في العالم موضوع على سارية بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.