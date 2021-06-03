شؤون الأسرة: 5 حقوق للطفل عند ممارسة الأنشطة الترفيهية

الرياض - محمد عبدالله - ممنوع ركوب الدراجة بالطريق للأقل من 12 سنة
أوضح مجلس شؤون الأسرة، أنه يحظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامتهم أو صحتهم للخطر، مشيرًا إلى خمسة حقوق للطفل عند ممارسة الأنشطة الترفيهية.
وذكر المجلس- عبر تويتر- أن حقوق الطفل في الأنشطة الترفيهية تتضمن التالي:
ـ لا يجوز تأجير الدراجات المخصصة للأطفال لمن يقل عمره عن 12 سنة.
ـ لا يجوز لمن هم دون 12 سنة قيادة الدراجات في الطريق العام.
ـ يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح بالألعاب الأخرى.
ـ ينبغي ان تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها.
ـ ينبغي ان تكون ألعاب الطفل مدعمة بكماليات الأمان.
وأشار مجلس شؤون الأسرة إلى أن 30% من الأطفال السعوديين هم اقل من 15 سنة، وان 51% من الذكور و49% إناثا.