القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا 415 ألف ريال

أعلنت شرطة الرياض القبض على 8 مقيمين ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415,000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها، حيث تمت استعادة المبلغ، وتوقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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