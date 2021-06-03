السعودية | متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 9 ثواني - 12:45 مساءً, 3 يونيو 2021 م
المناطق - الرياض
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).
وقال عبر حسابه في “تويتر”: لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
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