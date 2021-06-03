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«اليوم » ترصد جهود مكافحة البعوض في العاصمة المقدسة

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الدمام - شريف احمد - رصدت «اليوم » الاستعدادات والجهود المكثفة التي يتم بذلها في العاصمة المقدسة من أجل مكافحة البعوض والذباب وتوفير الظروف الآمنة والمناسبة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام .

وقال المهندس محمد سمير مدير إدارة الوقاية الصحية بأمانة العاصمة المقدسة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن الإدارة ترصد وتكافح البعوض والذباب في مواقع الحجاج وتم تقسيم مكة إلى 3 نطاقات كل نطاق له آلية مكافحة مختلفة .

وأضاف مدير إدارة الوقاية الصحية بأمانة العاصمة المقدسة أن هناك في المشاعر المقدسة على 4 مراحل ، موضحا أن عدد القوى العاملة 600 فني وعامل متخصص ، و400 جهاز و300 سيار ة.

وأشار إلى أن المواقع المستهدفة في مشعر منى كثيرة أهمها المخيمات والدوائر الحكومية والمناهل ومجارة المياة والصناديق ، وأنه تم رش 1000 و20 دارئرة حكومية ، و170 موقع لتجمع المياة و100 مخزن و300 حاوية حاويات وتعقيم 200 مبني تحت الانشاء ، و9 مستنقعات دائمة في مكة المكرمة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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