الصحة: لا مانع من إعطاء الحوامل لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم وجود مخاطر على الحوامل من لقاح كورونا كوفيد-19 مشيرة إلى أنه لا يوجد أية مخاطر على الحوامل من تلقي لقاح كورونا.

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 ردًا على استفسار إحدى النساء حول إمكانية حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا، إنه بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فايروس كورونا للمرأة الحامل.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاح

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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