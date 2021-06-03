أمانة الجوف توقع 13 عقداً استثمارياً بأكثر من 40 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - واس

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، 13 عقداً استثمارياً لأنشطة نوعية مختلفة، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية والمستثمرين، بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة المستمرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في المنطقة.

مدينة ترفيهية:

وتضمنت العقود إنشاء وتشغيل مدينة ترفيهية متكاملة بمساحة تتجاوز 70 ألف م2 وإجمالي قيمة عقد تتجاوز 7 ملايين ريال، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري ترفيهي ( Strip Mall ) بمساحة 14.000 م2، وفندق بمساحة 7000 م2، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية النوعية التي تمت ترسيتها وتوقيع عقودها لأنشطة مختلفة من لوحات دعائية متنوعة وعدة مطاعم فاخرة وسوق خضار ومواقع لتأجير الدراجات وأكشاك وغيرها.

شراكة:

وأكد أمين المنطقة حرص الأمانة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجال البلدي واستقطاب الاستثمارات وطرح الفرص التي تزخر بها المنطقة للمستثمرين والمؤسسات الوطنية، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف، وضمن أهداف وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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