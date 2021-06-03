إندونيسيا تلغي رحلات الحج للعام الثاني على التوالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، إلغاء رحلات الحج لمواطنيها وذلك للعام الثاني على التوالي، بسبب مخاوف جائحة كورونا، بحسب ما ذكر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، ياقوت خليل قوماس.

إقامة الحج:

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق، إقامة الحج للعام الجاري وفقًا للتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن السعودية تضع صحة وسلامة الإنسان أولًا.

وأشارت وزارة الحج إلى أنها تعتزم إقامة شعيرة الحج هذا العام، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.



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