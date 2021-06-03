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نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال عبر قسمي التثقيف الصحي والأسنان وجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، معرضاً توعوياً تثقيفياً عن صحة الفم والأسنان ببهو أحد المراكز التجارية على مدى ثلاثة أيام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشهد المعرض زيارة العديد من مرتادي المركز، حيث تم عمل فحص للأسنان على الفئات العمرية للأطفال، وبلغ عدد المستفيدين على هامش المعرض 300 طفل وطفلة.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 12:41 PM
نظمه مستشفى الولادة بالتعاون مع طب الأسنان بجامعة الملك خالد300 طفل يستفيدون من معرض التثقيف الصحي عن الفم والأسنان بأبها
نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال عبر قسمي التثقيف الصحي والأسنان وجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، معرضاً توعوياً تثقيفياً عن صحة الفم والأسنان ببهو أحد المراكز التجارية على مدى ثلاثة أيام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشهد المعرض زيارة العديد من مرتادي المركز، حيث تم عمل فحص للأسنان على الفئات العمرية للأطفال، وبلغ عدد المستفيدين على هامش المعرض 300 طفل وطفلة.
، 300 طفل يستفيدون من معرض التثقيف الصحي عن الفم والأسنان بأبها ،
المصدر : الخليج 365
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