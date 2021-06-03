محمد بن مسعود - الدمام - قال: اللقاح يسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937

لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 12:35 PM قال: اللقاح يسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال" متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال" أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937

لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. الكلمات المفتاحية

، متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال" ،

المصدر : الخليج 365

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