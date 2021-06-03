شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة فتيات أثناء استلامهم سيارة جديدة من أميرمنطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد تعطل سيارتهن.

وقال النشطاء أن سيارة كانت تستقلها فتيات تعطلت في الطريق أثناء مرور الأمير تركي بن طلال فتوقف ووعدهم بسيارة بديلة واليوم قاموا باستلام المركبة الجديدة من إمارة منطقة عسير.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف الأمير تركي بن طلال مع الفتيات، ووصفوه بالشهم والكريم، ولا تعتبر مثل هذه المواقف جديدة على الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي لُقب برجل المواقف الإنسانية، بسبب مواقفه الإنسانية المتعددة.