شكرا لمتابعة خبر عن كشف رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي والفئات المعفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر أن خدمة النقل المدرسي، ستقتصر على المسجلين في الخدمة فقط، و أن المبلغ المطلوب للتسجيل في الخدمة يكون 200 ريال سنويا لكل طالب أو طالبة في التعليم العام.

وأضافت المصادر أن الأسر الضمانية من الفئات المعفاة من الرسوم وتقدم الخدمة مجانا لطلبة التربية الخاصة، مبينا أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي، ستكون عبر ‎نظام نور .

وأشارت المصادر إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي تتولى كامل المهام التشغيلية من حيث الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي والقيام بكل متطلبات إنهاء إجراءات التسجيل وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي لطلبة التعليم العام والتربية الخاصة وشمول المستحقين من الطلبة المسجلين في خدمة النقل المدرسي بنظام نور.